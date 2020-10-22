طرابلس 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 995 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأربعاء، وتماثل 617 مصابا للشفاء، في حين توفي 3 آخرون.وأوضح بيان للمركز اليوم أنه استلم 4116 عينة، مشيراً إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ليبيا وصل إلى 52 ألفا و620 حالة، منها 22 ألفا و795 نشطة، و29 ألفا و57 متعافٍ، بينما توفي 768 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.// انتهى //16:11ت م0127