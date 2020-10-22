بروكسل 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واساستضاف الاتحاد الأوروبي اليوم، إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المؤتمر الدولي للمانحين تضامنًا مع لاجئي الروهينجا ودول المنطقة.وقال بيان صادر في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي تمكن من تعبئة ما مجموعه 96 مليون يورو للاجئي الروهينجا في عام 2020 من أجل التعاون الإنساني والتنموي وكذلك دعم منع النزاعات.// انتهى //16:11ت م0128