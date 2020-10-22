أديس أبابا 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسأدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد اليوم، بأشد العبارات أعمال العنف التي وقعت هذا الأسبوع في نيجيريا.وقال موسى فقي محمد في بيان، أن المفوضية تدين "بشدة أعمال العنف" التي حدثت خلال احتجاجات في لاغوس، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.وشهدت الأيام الأخيرة صدامات بين متظاهرين كانوا ينددون بعنف الشرطة وقوات الأمن، مما أدى إلى مقتل 56 شخصًا على الأقل.// انتهى //16:11ت م0129