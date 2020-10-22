مكة المكرمة في 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسشارك معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم, في حلقة نقاش "البيانات والذكاء الاصطناعي", التي أقامتها الرئاسة بهدف مناقشة مجالات الذكاء الاصطناعي، ودورها في خدمة زوار الحرمين الشرفين وتحسين تجربتهم، وتقديم خدمات راقية بجودة عالية، وفق منهجية الذكاء الاصطناعي.واستعرضت الحلقة ماهية الذكاء الاصطناعي ومدى تأثيره بشكل عام على تطوير وتحسين الأداء، وذلك من خلال محور الذكاء الاصطناعي لخدمة الزائر، وقياس رضى الزوار، ومعرفة أبرز المشاكل والعقبات من خلال تنقيب بيانات الإنترنت، وترجمة خطب الحرمين بشكل فوري عن طريق تقنيات الذكاء الاصطناعي لعدة لغات، وبناء نظام خبير للإفتاء في نطاق أو نسك معين، ومحور (لخدمة الحرمين في تحسين البيئة) والذي تناول توقع تحركات الزوار في الحرمين الشريفين وتحديد أماكن الازدحام، وفهم طريقة تحركهم، وتقليل المخاطر والتكلفة أثناء الصيانة، وإدارة التلوث الضوضائي بتوقعه ومعرفة أسبابة، وعمل جدولة للمفتشين، ومحور (خدمة المسلمين في القرآن والسنة) بمعرفة قارئ القرآن الكريم من صوته، والمساعدة في قراءة القرآن، ومحور (خدمة الرئاسة العامة في التحول الرقمي) الأرشيف الذكي، وتحسين العمل واستقبال المقترحات والشكاوي.وأكد معاليه أن الرئاسة ستواصل تطبيق أرقى وأفضل الإجراءات للمساهمة في تعزيز الذكاء الاصطناعي، إسهاماً في تحقيق المتطلبات التنموية الإلكترونية التي تطمح قيادة المملكة إلى تحقيقها في رؤيتها 2030.// انتهى //16:12ت م0130