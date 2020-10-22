حائل 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في مكتبه اليوم شهادة الأيزو العالمية في جودة الأداء بعد أن أوصى مقيم شركة " انترتك " بمنحها لإمارة المنطقة كأول إمارة على مستوى إمارات المناطق تحصل على شهادة الأيزو .وسلم الشهادة لسموه , وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة .ثم اطلع سموه على جهود إمارة المنطقة في مجال الجودة والتطوير ومراحل تحول العمل نحو الإمارة الرقمية.إثر ذلك دشن سمو أمير منطقة حائل برنامج ربط محافظات المنطقة مع الإمارة من خلال نظام التعاملات الإلكترونية الذي يعنى بأتمتة سير المعاملات وحفظ تكاليف الورق والمراسلات كما يسهم بتوفير عامل الوقت والجهد لإتمام المعاملات وخدمة المراجعين على أفضل وجه لتصبح إمارة منطقة حائل من أوائل إمارات المناطق في ربط المحافظات بالإمارة تقنياً بشكل مباشر عبر نظام موحد للتعاملات الإلكترونية نحو هدف سامي ( إمارة بدون ورق ) تقديراً للاحتياجات التطويرية وتماشياً مع التوجه العام لتوظيف التقنيات لتسهم في التطوير الإداري وتطبيق مفهوم التحول الرقمي والتعاملات الإلكترونية لرؤية المملكة 2030 .يذكر أن إمارة منطقة حائل حصلت على شهادة " الأيزو " (2015: 9001 ISO) من شركة " انترتك " بعد إجراء أعمال التدقيق على إجراءات عمل الإمارة لأكثر من سبعة أشهر بتوجيهات سمو أمير منطقة حائل ومتابعة سمو نائبه وإشراف رئيس لجنة الجودة وكيل الإمارة وبما يتوافق مع المواصفات القياسية العالمية في إجراءات عمل المنظمة .// انتهى //16:56ت م0159