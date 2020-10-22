ينبع 05ربيع الأول 1442هـ الموافق 22أكتوبر 2020م واسرأس مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي، اليوم بقاعة الاجتماعات، الاجتماع الدوري لمتابعة وضع الميدان التعليمي لأعمال منصة مدرستي، بحضور أعضاء اللجنة ومشاركة مديري ومديرات المكاتب والإدارات ذات العلاقة.وتم خلال الاجتماع استعراضمنجزات الميدان التعليمي، وعرض لأمين إدارة التعليم فهد بن عوادة المحياوي عن نسبة إنجاز المدارس على مستوى المكاتب لعمليات منصة مدرستي، وقدم رئيس قسم الإرشادي الطلابي حمدان الصيدلاني تقريرًا عن الدعم المقدم من الإدارة للطلبة وحل المشكلات التقنية، كما تم استعراض نتائج وتفاعل مسابقة منصة مدرستي، وأثر تعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، ونشر ثقافته من خلال التعليم والتثقيف والإعلام والتدريب.وأكد العطوي أهمية قياس مستوى التحصيل الدراسي، وضرورة تعاون الجميع وتكاتف الجهود في التعليم والتطوير، لدعم العملية التعليمية والوصول إلى النتائج المرجوة ، و وضع الخطط والبرامج وآليات العمل لرفع المستوى التحصيلي للطلاب والبدء الفوري بالتنفيذ.// انتهى //16:56ت م0160