ينبع 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسدشن مدير عام الخدمات المساندة بالهيئة الملكية بينبع محمد باجرفان اليوم، اللقاء الأول لمبادرة التنسيق والتكامل بمشاركة الجمعيات الخيرية بمدينة ينبع الصناعية، وذلك ضمن مبادرات الهيئة الملكية بينبع نحو تعميق أثر القطاع غير الربحي.واستعرض خلال اللقاء المبادرات المستدامة التي قدمتها الهيئة الملكية بينبع نحو دعم الجمعيات الخيرية الغير ربحية، واستمع مدير عام الخدمات المساندة والحضور خلال اللقاء لرؤساء وممثلي الجمعيات الخيرية لمرئياتهم وتطلعاتهم لخدمة المستفيدين، ووجه بضرورة العمل التكاملي للجمعيات وتوحيد الجهود وعقد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري ووضع معايير قياس الجهود.وأوضح مدير إدارة الخدمات الاجتماعية غازي العتيبي أن الهدف من هذا اللقاء هو التواصل مع الجمعيات لتحقيق التكامل من خلال ثلاثة مرتكزات؛ أولها خلق التعاون والتنسيق بين الجمعيات لتحقيق التكامل وجودة الخدمات المقدمة، واستمرار التعاون بين الجمعيات والهيئة الملكية بينبع لتنفيذ برامج تطبيقية ذات أثر على السكان، وإيجاد قاعدة بيانات رقمية للخدمات المقدمة من الجمعيات لقياس أثر مشاريع الجمعيات في ينبع الصناعية.// انتهى //17:00ت م0162