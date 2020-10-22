بيروت 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واساستقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة، في بيروت اليوم، سفير ألمانيا في لبنان أندرياس كيندل، وبحث معه مجالات التعاون بين البلدين والاتفاقيات التي ترعى عمل المنظمات الألمانية العاملة في لبنان.كما التقى الوزير وهبة بمديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيلين مويرود، التي وضعته في صورة البرامج التي تعمل عليها في لبنان، لاسيما دعم المجتمعات المضيفة، إلى جانب سبل دعم وتفعيل دور المرأة اللبنانية في الحياة السياسية.// انتهى //17:20ت م0163