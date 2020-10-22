القاهرة 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسالتقى الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب في مصر السفير أحمد رشيد خطابي، اليوم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم.وأفادت الجامعة العربية في بيان لها اليوم، أن السفير خطابي أكد خلال اللقاء التزام البعثة بأحكام مذكرة التفاهم المبرمة مع الهيئة لرصد جميع العمليات الانتخابية بكل تجرد ونزاهة في نطاق احترام المعايير الدولية المتعارف عليها والقوانين الوطنية المعمول بها.وأضاف البيان أن رئيس الهيئة أعرب عن اعتزازه بمتابعة الجامعة العربية لهذا الاستحقاق الوطني، مبدياً كامل الاستعداد لتقديم التسهيلات الضرورية للبعثة لأداء مهمتها في أحسن الظروف، ومشيدًا بحرص الجامعة المستمر على التعاون الوثيق مع الهيئة كونها الجهة الدستورية المخولة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات بحيادية واستقلال.كما قدم المستشار لاشين خلال اللقاء عرضاً تناول فيه الترتيبات التي قامت بها الهيئة سواء فيما يتعلق بتكليف القضاة بالإشراف على الانتخابات وتنظيم المراكز الانتخابية وتوفير مواد الاقتراع أو الإجراءات الخاصة بدعوة الهيئة الناخبة طبقاً للقوانين المنظمة، مشيراً إلى التدابير المحكمة المتخذة على المستويات الصحية والأمنية والتنظيمية.// انتهى //17:21ت م0164