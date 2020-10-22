عمّان 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، في مكتبه اليوم، بالأميرة دانا فراس رئيسة الجمعية الوطنية للمحافظة على البتراء، والرئيس التنفيذي للجمعية عبدالله أبورمان.وجرى خلال اللقاء، تعزيز التعاون المستقبلي وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال المحافظة على التراث الأثري والثقافي والبيئي للمواقع الأثرية في البلدين.وثمن السفير السديري أنشطة الجمعية في كيفية حماية التراث الثقافي والمحافظة عليه، لافتًا النظر إلى أن المحافظة على التراث هو المحافظة على الهوية، وعلى ذاكرة الشعوب.// انتهى //17:35ت م0165