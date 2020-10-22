الدمام 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة بإدارة الشؤون الصحية المدرسية بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة اليوم، عبر المنصات الإلكترونية، فعاليات البرنامج التوعوي "معاً نتدرب على حماية أنفسنا من العدوى"، بحضور المشرفين والمنسقين الصحيين بالمدارس ومنسوبي التعليم والمهتمين.ويهدف البرنامج إلى رفع سقف الوعي وطرق التعامل مع فيروس كورونا والحد من انتشاره، إضافة إلى استعراضها أبرز أعراض الفيروس، وفترة الحضانة الخاصة بالفيروس، إلى جانب تقديم عدة نصائحَ للوقاية من الإصابة بالفيروس.وتطرق البرنامج إلى الطرق المثلى للحد من انتشار الفيروس من خلال تجنب اللمس المباشر للعينين والأنف والفم قبل غسل اليدين، إضافة إلى الحرص على تغطية الفم والأنف عند العطاس، والحرص على غسيل اليدين جيدا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو استعمال المعقمات.// انتهى //17:35ت م0166