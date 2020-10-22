الرياض 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسدشنت هيئة الهلال الأحمر السعودي "كتاب المسعف الكفيف بلغة برايل" ، وذلك خلال الدورة التي نظمتها الهيئة أمس لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة المكفوفين على الإسعافات الأولية، ضمن الأنشطة التي نفذها الهلال الأحمر بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء، وذلك بحضور رئيس الهيئة الدكتور جلال محمد العويسى، ومدير إدارة التدريب بالهيئة الدكتور محمد السويح، والأمين العام لجمعية المكفوفين الخيرية.وأوضح الدكتور العويسى أن برنامج المسعف الكفيف يسهم في توعية فئة غالية من المجتمع السعودي بالمبادئ الأساسية للإسعافات الأولية وطرق التعامل مع مختلف الحالات، ويأتي ضمن البرامج المجتمعية والتدريبية التي تنظمها الهيئة لكافة فئات المجتمع.وبين أن الهيئة نظمت منذ انطلاق البرنامج في عام 2016 أكثر من 16 دورة تدريبية للمكفوفين والمكفوفات استفاد منها أكثر من 170 متدرباً ومتدربة في شتى أنحاء المملكة، معرباً عن شكره وتقديره لكافة الجهود الذي يبذلها منسوبي الهيئة والقائمين على البرنامج لدعم هذه الفئة الغالية.وتضمن حفل تدشين كتاب المسعف الكفيف تطبيق عملي على عمل الإسعافات الأولية من قبل أحد المكفوفين ممن حضروا البرنامج، وتكريم الجهات المشاركة في تدشين البرنامج والقائمين عليه من منسوبي الهيئة والمكفوفين.يذكر أن برنامج المسعف الكفيف يعد أحد البرامج التي تتبنها هيئة الهلال الأحمر السعودي لتوعية وتثقيف فئة المكفوفين بمبادئ الإسعافات الأولية وتدريبهم على طرق التعامل مع مختلف الحالات الطارئة، ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية.// انتهى //17:45ت م0169