صبيا 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واساختتمت اليوم فعاليات الورشة التدريبية التي نفذتها إدارة التعليم بمحافظة صبيا -عن بُعد- لشرح تنظيم مسابقة "منصة مدرستي الرقمية" وإجراءاتها ومراحلها بمشاركة أعضاء اللجنة المركزية للمسابقة، ولجان التحكيم في الإدارات ومكاتب التعليم ومنسقي أقسام الإعلام، والتطوير المهني، والنشاط والإشراف، والتعليم الأهلي للبنين والبنات.وتأتي الورشة التي استمرت أسبوعا في إطار سعي الإدارة إلى التهيئة اللازمة وتقديم الدعم والمساندة لجميع الكوادر المشاركة في المدراس ولجان المسابقة والتحكيم بهدف تجويد أعمال المسابقة في مختلف مراحلها بدءًا من مرحلة النشر الإعلامي مرورًا بمرحلة التحكيم وانتهاءً بمرحلة التتويج والتكريم.وهدفت المسابقة إلى تعزيز مشاركة المجتمع ومنسوبي التعليم والمهتمين في نشر ثقافة التعليم عن بُعد، وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تنقل التجارب المميزة، واستهدفت مشاركة منسوبي التعليم من المعلمين والإداريين، والطلبة وأولياء أمورهم، والمهتمين بالشأن التعليمي من شرائح المجتمع المختلفة، وتتركز مجالاتها التنافسية على الموضوعات الداعمة لعمليات التعليم والتعلّم عن بُعد، وتتضمن مجالات التعليم، ومجال الإعلام، ومجال التدريب.// انتهى //17:47ت م0170