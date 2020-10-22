نجران 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسالتقى معالي رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة عبدالله آل شيبان.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجهتين في المجال الرياضي، واستكمال إقامة المباريات لنادي نجران على إستاد الجامعة الرياضي، وكذلك توفير الصالات الرياضية والدعم الفني خلال العام 2019 -2020م.وأكد الدكتور السبيعي أن الجامعة تعمل على تقديم جميع التسهيلات والخدمات التي من شأنها خدمة المنطقة وأبنائها كونها بيئة تعليمية وتطويرية وخدمية تسعى في جميع مجالاتها الأكاديمية ومرافقها الخدمية للمساهمة في بناء المنطقة.// انتهى //17:48ت م0171