أبهـا 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسشارك مجلس شباب وشابات منطقة عسير ممثل في لجانه الموزعة في 17 محافظة بعسير, في اجتماعات المجالس المحلية والبلدية التي عقدت مؤخراً ، بعد توجيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير, بإشراك شباب المنطقة, في الاجتماعات التي تُعقد من قبل المجالس المحلية التابعة للمحافظات والمجالس البلدية التابعة للأمانة وبلدياتها، وتفعيل مساهمتهم في صناعة القرار عبر أخذ مرئياتهم فيما يخص تنمية وتطوير المدن والمحافظات واتخاذ القرارات والتوجيهات، خصوصاً المتعلقة بفئة الشباب.فيما أكد شباب وشابات المجلس , بذلهم الجهود كافة لخدمة شابات وشباب المنطقة في جميع المحافظات وتلبية متطلباتهم على شتى المجالات.بدوره نوه أمين المجلس عادل آل عمر، بحرص سمو أمير المنطقة الدائم لمشاركة أبناء المنطقة في نهضة وبناء المجتمع، وتسخير الإمكانات للشباب والشابات وتحويل تطلعاتهم إلى واقع ملموس.// انتهى //17:50ت م0173