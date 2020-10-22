سكاكا 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسيواصل مركز تنمية المهارات بجامعة الجوف تقديم الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة وطالباتها عن بُعد، حيث أنهى المركز حتى الآن تنفيذ 39 دورة تدريبية استفاد منها أكثر من 2527 من أعضاء هيئة التدريس والطلبة في مختلف المسارات شملت البحث العلمي، والإدارة والقيادة الأكاديمية، والجودة والاعتماد الأكاديمي، وتهيئة أعضاء هيئة التدريس الجدد.وأوضح المشرف على مركز تنمية المهارات الدكتور محمد بن لافي اللويش أن المركز يواصل تنفيذ خطته التدريبية للعام الحالي 1442هـ من خلال تقديم العديد من الدورات وورش العمل لأعضاء هيئة التدريس والطلبة بهدف تنمية مهاراتهم وقدراتهم وتعزيز الإبداع لديهم بما يحقق الجودة والتميز في التعلم والتعليم، مشيراً إلى أن المركز نفذ خلال الأسابيع الماضية 18 دورة تدريبية عن بعد لأعضاء هيئة التدريس استفاد منها أكثر من 1361 متدرب ومتدربة، كما خصص 21 دورة تدريبية أخرى لطلبة الدراسات العليا والبكالوريوس استفاد منها 1166 طالباً وطالبة في العديد من المجالات التدريبية.وأضاف الدكتور اللويش أن الدورات التدريبية التي يقدمها المركز لطلاب الدراسات العليا تتضمن: أساسيات البحث العلمي وأخلاقياته، كتابة البحوث في التخصصات الإنسانية، مهارات البحث في مصادر المعلومات الإلكترونية، كتابة البحوث في التخصصات العلمية، طرق الاقتباس والتوثيق العلمي، آليات البحث في المجلات المصنفة في قواعد البيانات (ISI&SCOPUS)، والإعداد لمناقشة الرسالة.//انتهى//18:37ت م0185