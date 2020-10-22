مكة المكرمة ٥ ربيع الأول ١٤٤٢ الموافق ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠م واسرفع الدكتور معدي بن محمد القحطاني, الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على تكليفه رئيسًا لجامعة أم القرى.وعبر عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية، سائلًا الله -عز وجل- أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وأن يوفق في خدمة التعليم الجامعي.وحصل الدكتور القحطاني على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية من جامعة الملك سعود، ودرجة الماجستير في الإدارة الحكومية من جامعة the American university بواشنطن دي سي، والدكتوراه في الإدارة العامة من جامعة Virginia Commonwealth University.بولاية فرجينيا بأمريكا.كما شغل العديد من المناصب خلال مسيرته العملية، تضمنت عضوية مجلس الشورى في دورته السابعة، ورئاسته لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس، وعمادة كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود، وعمادة كلية العلوم الإدارية والإنسانية بالمجمعة عند تأسيسها بجامعة الملك سعود، ووكيلاً لعمادة أعضاء هيئة التدريس والموظفين وعضوية ورئاسة عدة فرق إستراتيجية منها جامعة الملك سعود وجامعة الأمير سطام وجامعة الأميرة نوره وكذلك الخطة الإستراتيجية لوزارة التعليم العالي آنذاك.// انتهى //18:38ت م0186