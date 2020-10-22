تبوك 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمة سموه أميراً لمنطقة تبوك لمدة أربع سنوات.وسأل سموه الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وأن يديم على البلاد أمنها وعزها وازدهارها.// انتهى //19:07ت م0189