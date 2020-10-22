الرياض 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسالتقى صاحب السمو الأمير المهندس منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، اليوم رئيس مجلس إدارة هيئة المهندسين المهندس حسين الشمّري وذلك بمقر الهيئة بالرياض.وخلال اللقاء قدمت الهيئة السعودية للمهندسين عضويتها لسمو محافظ حفر الباطن , حيث ثمن رئيس الهيئة عناية واهتمام سموه بخدمة الهندسة والمهندسين في حفر الباطن .وبين أن مساعي الأمانة العامة للهيئة تتواصل في النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها ، مضيفاً أن حفر الباطن ستكون إحدى وجهات مراكز خدمات المستفدين التي تعتزم الهيئة إطلاقها لتوسيع خدماتها والتواصل مع أعضائها في مختلف مدن المملكة وتوسيع إسهامهم في القطاع الهندسي.ولفت النظر إلى أن الهيئة تركز في أدائها على وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها ، ووضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية ، وإعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات المتعلقة بشعب وفروع الهندسة، ونشرها، إضافة إلى تنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض ذات العلاقة بالمهنة، والمشاركة فيها، وإبداء المقترحات التي تراها مناسبة للقرارات والتعليمات المتعلقة بالمهنة، وتقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها وفقا للضوابط التي يقرها مجلس إدارة الهيئة .// انتهى //19:09ت م0190