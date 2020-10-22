الطائف 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسأقام الفريق التطوعي التابع للهلال الأحمر السعودي بالطائف خلال الشهر المنصرم ، برامج توعوية عن سرطان الثدي في عدد من المجمعات التجارية بالمحافظة.وجاءت هذه الحملة لدعوة السيدات بأهمية الفحص المبكر للوقاية من سرطان الثدي وأهمية إجراء الفحوصات المبكرة لذلك، حيث قام الفريق النسائي التطوعي بتزويد وتثقيف السيدات لتصحيح المفهوم الخاطئ عن هذا المرض من خلال توزيع العديد من المنشورات وعمل نسخ إلكترونية توعوية لتسهيل نشرها والاطلاع عليها.وأوضح الفريق النسائي أن تسمية هذه الحملة " لأنك قوية ، افحصي الآن " تأتي نظرًا لأن أكثر حالات سرطان الثدي في المملكة يتم اكتشافها في مراحل متأخرة، والسبب الرئيس يعود إلى اعتقاد الكثير من السيدات بأن عدم ظهور الأعراض يعني عدم وجود المرض مما يؤدي إلى تأجيل الكشف المبكر، مشيراً إلى أن جهود هذه الحملة أتت لتعزيز الوعي الصحي والتخفيف من عبء المرض.// انتهى //19:09ت م0191