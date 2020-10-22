تبوك 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واستواصل رابطة تبوك الخضراء أعمال الإصحاح البيئي لمناطق غابات المانجروف بمحافظة ضباء؛ ضمن أعمالها التطوعية لصون البيئة البحرية بالمنطقة وتنمية الموائل بها.وأوضح رئيس رابطة تبوك الخضراء طارق بن إبراهيم الحسين , أن هذه الأعمال تأتي استكمالاً للبرامج السابقة التي تم تنفيذها في عدد من المواقع بالمنطقة، كأحد الركائز الأساسية والأهداف التي بنيت عليها أعمال الرابطة منذ انطلاقتها, حيث تمت هذه الجهود بمتابعة مباشرة من رابطة الوجه الخضراء المعنية بتنمية البيئية البحرية من أعمال زراعة أشجار المانجروف والتي تم استزراعها في سنة 2017 ، وإجراء المتابعة الدورية لها كل 6 أشهر مع مبادرة نثر البذور خلال شهر مارس من كل سنة التي تعد أهم عوامل تنمية البيئة البحرية وعودة الموائل والشِعاب المرجانية والأحياء البحرية الأخرى وتمنع انجراف الشواطئ وتعد ملاذ آمن للطيور المهاجرة والمحلية التي تزور المنطقة سنويا عبر مسارات تبحث من خلالها عن الغذاء المناسب لإكمال رحلتها لأماكن أخرى.// انتهى //19:22ت م0198