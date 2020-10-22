القاهرة 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباراة الزمالك المصري والرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم إلى الأول من نوفمبر المقبل.وأوضح الاتحاد، في بيان اليوم، أن قرار التأجيل يأتي بسبب إصابة 14 لاعبًا من فريق الرجاء المغربي بفيروس كورونا الأمر الذي جعل وزارة الصحة المغربية ترفض سفر الفريق للقاهرة لخوض المباراة.وأشار إلى أن المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا ستقام في موعدها المحدد من قبل يوم 6 نوفمبر المقبل.// انتهى //19:43ت م0200