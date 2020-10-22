الرياض 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسشارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم، في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي.وتضم المجموعة كلاً من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.// انتهى //19:46ت م0202