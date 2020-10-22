لندن 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واساستقبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم في مقر الحكومة بلندن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها، إضافة إلى بحث جهود وبرامج الحكومة العراقية في مواجهة التحديات الأمنية وإصلاح الاقتصاد.وإتفق الجانبان بحسب بيان للحكومة البريطانية على مواصلة العمل المشترك لمعالجة التحديات الأمنية والإقتصادية الحرجة في العراق، وجدد وزير الخارجية البريطاني إلتزام بلاده بدعم جهود الحكومة العراقية في تلك المجالات.// انتهى //19:56ت م0204