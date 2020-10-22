الطائف 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسفعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة المويه حملة "الصلاة نور" ميدانياً وتوعوياً، التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وقتٍ سابق.وتهدف الحملة إلى الحضور الميداني والحثّ على أداء الصلوات في أوقاتها في الأسواق والمجمعات التجارية وكل ماهو متاح عبر الوسائل التوعوية لنشر عدد من الرسائل المشتملة على عبارات عن أهمية الصلاة وعظم هذه الشعيرة.// انتهى //20:41ت م0205