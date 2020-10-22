تونس 5 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسقرر محافظو تونس الكبرى (تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس)، اليوم التمديد في فرض حظر التجول بإقليم تونس الكبرى لمدة 15 يوماً، ابتداءً من يوم غد، من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحاً.ويأتي هذا القرار في ظل تزايد وتيرة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في تونس.وقد فرض محافظو تلك المدن يوم السابع من أكتوبر الجاري حظر التجول، في المحافظات الأربع المعنية، لمدة 15 يوماً.وكان رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي قد أذن للمحافظين كافة في البلاد بإعلان حظر التجول بمحافظاتهم.// انتهى //20:48ت م0209