القاهرة 5 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسنفّذت القوات البحرية المصرية والإسبانية تدريباً بحرياً عابراَ بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، باشتراك الفرقاطتين المصريتين "الناصر" و"أبو قير" مع الفرقاطة الإسبانية "SANTA MARIA"، في إطار خطة القوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.وتضمَّن التدريب، أنشطة تدريبية مختلفة ذات طابع احترافي، منها تدريبات الدفاع الجوي وتمارين الدفاع ضد التهديدات السطحية المختلفة، وتنفيذ تشکیلات الإبحار المختلفة التي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على اتخاذ أوضاعها بسرعة عالية، بالإضافة إلى تنفيذ تدريبات المواصلات الإشارية.// انتهى //20:51ت م0211