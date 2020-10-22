الرياض 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واستمكَّن التعاون من الفوز على ضيفه النصر بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن مواجهات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 عن طريق المهاجم الكاميروني ليندر توامبا، وشهدت المباراة طرد لاعب التعاون ريّان الموسى في الدقيقة 9 من زمن اللقاء، ليكمل التعاون المباراة بـ 10 لاعبين.وبهذه النتيجة رفع التعاون رصيده إلى 4 نقاط، فيما تجمَّد رصيد النصر بدون نقاط بعد مرور جولتين من الدوري في المركز الـ 16.// انتهى //21:09ت م0212