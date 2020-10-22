تونس 5 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسالتقى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم، بزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان الذي يزور تونس حالياً.وتناول اللقاء سبل دعم علاقات التعاون بين البلدين وتطويرها لتشمل مجالات جديدة، إلى جانب التطرق إلى ضرورة التسريع في إنجاز المشاريع التنموية في تونس، ومزيد من التنسيق والتعاون في مجال مقاومة الإرهاب، والإعداد للاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي الذي سيعقد خلال شهر مارس القادم.ودعا المشيشي إلى ضرورة العمل المشترك من أجل تطوير الاستثمارات وحجم التبادل التجاري بين البلدين.وعبّر وزير الخارجية الفرنسي من جانبه، عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون والشراكة مع تونس، لا سيما خلال هذا الظرف العالمي الصعب مع انتشار جائحة كورونا وتراجع نمو معظم الاقتصاديات في العالم، مؤكداً استعداد فرنسا لدعم تونس في إطار جهودها لمكافحة انتشار جائحة كوفيد-19.// انتهى //21:49ت م0221