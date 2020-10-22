بيروت 5 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واستعرّضت الأجواء اللبنانية اليوم لانتهاك مكثّف للطيران الحربي الإسرائيلي، توزّعت في مختلف أنحاء البلد.فقد سُجّل تحليق للطيران الإسرائيلي في فضاء القطاع الأوسط من قضاء بنت جبيل، وعلى علو منخفض، مروراً بأجواء حاصبيا والعرقوب وجبل الشيخ ومزارع شبعا المحتلة، وأيضاً على علو منخفض لتعبر باتجاه منطقتي النبطية وإقليم التفاح وعلى علو متوسط، ثم عاد إلى التحليق على علو منخفض فوق منطقة الزهراني.كما نفذ الطيران الإسرائيلي غارات وهمية على علو متوسط في أجواء صيدا وشرقها والجنوب، مروراً بقرى وبلدات قضاء صور، فقرى منطقة جزين على علو منخفض.ولم تسلم العاصمة بيروت وضواحيها الجنوبية والشمالية (أجواء المتن الشمالي)، عبوراً بالشويفات، عرمون، بشامون، وأجواء الشوف عموماً، لتحلق على متوسط في أجواء منطقة جبيل على دفعات.// انتهى //22:02ت م0223