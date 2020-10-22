سكاكا 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واساختتمت جامعة الجوف ممثلة بعمادة شؤون الطلاب المرحلة الثانية من مبادرة "غدق المناهل" لدعم القراءة, بحضور عميد العمادة الدكتور هزاع بن عبدالكريم الفويهي وأعضاء لجنة الحكيم, حيث أُطلقت المبادرة خلال فترة تعليق الدراسة بسبب تداعيات جائحة كورونا المستجد ولاتزال مستمرة عبر قناة خاصة في "التليجرام".وأفادت وكيلة عمادة شؤون الطلاب الدكتورة مها بنت عافت الدغمي أنّ عدد الطالبات المشاركات في هذه المرحلة بلغ 54 طالبة، وتهدف المبادرة إلى إذكاء روح المنافسة الشريفة بين الطالبات واستثمار أوقات الفراغ وتشجيعهن على القراءة.وأشارت إلى أنّ انطلاق المرحلة الأولى في شهر مارس الماضي, حيث اختارت لجنة التحكيم أفضل ثلاث مشاركات لقراءة ثلاثة كتب هي : كتاب المملكة العربية السعودية حاضراً وماضياً الأرض والإنسان والحضارة، وكتاب حياة الإدارة، وكتاب الملك فيصل, فيما شهدت المرحلة الثانية اختيار أربع طالبات لقراءة الكتاب الرابع الذي حمل عنوان "التركيز" وهن : خلود السبيلة، مزنة الصقعبي، الجفول الدندني، أفراح التيماني.وسيُعلن عن الفائزات وتسليم الجوائز بعد انتهاء لجنة التحكيم من عملية التقييم.// انتهى //22:13ت م0227