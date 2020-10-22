القاهرة 5 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري مساندة بلاده الجهود الرامية إلى تعزيز عمل اللجنة الدستورية السورية وصولاً إلى تحقيق أهدافها المرجوة.وشدد شكري خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للمجموعة المُصغّرة حول سوريا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" اليوم، على ضرورة انخراط جميع الأطراف السورية بإيجابية في أعمال اللجنة دعماً لجهود التسوية السياسية للأزمة السورية، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، مؤكداً أهمية الدفع قُدماً بالمسار السياسي بمختلف أبعاده.// انتهى //22:31ت م0231