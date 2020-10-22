الرياض 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسافتتح المنتخب السعودي تحت 16 عامًا اليوم, تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، الذي يأتي في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين.وأجرى "الأخضر" اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، قَسَّم فيها اللاعبين إلى 3 مجموعات، طبقّوا خلالها تمارين تكتيكية على ملاعب مصغّرة، لتُختتم الحصة بتمرين الاستحواذ على الكرة في نصف ملعب.ويواصل المنتخب الوطني غدًا الجمعة تدريباته بحصة مسائية في تمام الثالثة والنصف، على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد فهد.يُذكر أنّ المنتخب الوطني يأتي في المجموعة "الرابعة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين والمؤهلة لكأس العالم تحت 17 عامًا 2021 في البيرو، وإلى جواره منتخبات اليابان، وإندونيسيا، والصين.// انتهى //22:35ت م0232