رفحاء 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسدعت جمعية "وارف" الخيرية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، الراغبين بالعمل التطوعي في برامج الجمعية المختلفة إلى التسجيل بالفرص التطوعية عبر منصة العمل التطوعي.وأوضحت الجمعية أنها فتحت هذا المجال لممارسي الأعمال التطوعية للإسهام بتحقيق فرص تطوعية متنوعة، منها مساعد مدير موارد بشرية، وسكرتير، ومصور، ومُصمِّم "إنفو جرافيك"، وباحث اجتماعي، ومُصمِّم موقع للجمعية، وذلك لرفع عدد المتطوعين الإيجابيين، بما يتسق مع رؤية المملكة 2030 في تطوير العمل التطوعي.// انتهى //22:40ت م0233