الرياض 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واستفقد معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم, إدارات الديوان العامة.واطّلع الدكتور اليوسف خلال جولته على سير العمل فيها وإنجاز العمل المتعلق بالجانب القضائي من حيث الخدمات المقدمة للمستفيدين ومتابعة إجراءات العمل مع محاكم الديوان كافة, والعمل الفني والإداري لعموم الموظفين والتأكد من سرعة وإنجاز المهام الموكلة لهم على أكمل وجه، إلى جانب مرافق الديوان وما تتطلبه من تطوير وتحسين في البنية التحتية.وحثّ معالي الرئيس الجميع على بذل المزيد من الجهد والعمل المتواصل ليكون مرفق القضاء الإداري متميزًا في عطائه، إضافة إلى ما يقدمه من جهد ومتابعة مع الإدارات المعنية التي تسهم في تذليل الصعاب وتقديم الجودة والأداء المميز في جميع أعمالها.// انتهى //22:53ت م0234