سياسي / وزير الخارجية المغربي يلتقي بنظيرته بأفريقيا الوسطى
الخميس 1442/3/5 هـ الموافق 2020/10/22 م واس
الرباط 5 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واس
التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة في الرباط اليوم، بنظيرته من أفريقيا الوسطى سيلفي بايبو تيمون حاملة رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس من الرئيس فوستان آرشانج تواديرا.
وتطرق الجانبان إلى السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون والشراكة بينهما في العديد من المجالات.
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23:20ت م
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