الرباط 5 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسالتقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة في الرباط اليوم، بنظيرته من أفريقيا الوسطى سيلفي بايبو تيمون حاملة رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس من الرئيس فوستان آرشانج تواديرا.وتطرق الجانبان إلى السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون والشراكة بينهما في العديد من المجالات.// انتهى //23:20ت م0243