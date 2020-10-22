إسلام آباد 5 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسأجرى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اتصالاً هاتفياً اليوم مع رئيس وزراء بوتان لوتي تيشرنغ.وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين باكستان وبوتان، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات وبخاصة مجال السياحة.كما استعرض الجانبان تطورات جائحة كورونا وآثارها السلبية على شعوب المنطقة، والجهود المبذولة في كلا البلدين لمكافحة انتشارها.وأكد عمران خان أنّ بلاده تولي أهمية بالغة لعلاقاتها مع بوتان، مشدداً على أهمية تبادل زيارات المسؤولين في البلدين لتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية.// انتهى //23:21ت م0244