الرياض 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسحقّق النادي الأهلي فوزه الثاني على التوالي مساء اليوم على ضيفه الوحدة بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب ميتريتا المنضم حديثاً لفريق الأهلي في الدقيقة 73.وبهذه النتيجة يتصدر الأهلي ترتيب الدوري بـ 6 نقاط، فيما توقف رصيد الوحدة عند 3 نقاط في المرتبة الثامنة.// انتهى //23:33ت م0246