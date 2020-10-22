الرياض 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واستواصلت اليوم, فعاليات مزاد الصقور الأول في عاشر أيامه التي يقيمها نادي الصقور السعودي على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز بمَلهم شمال الرياض، خلال المدة من 3 أكتوبر وحتى 15 نوفمبر المقبل، إذ بِيعت 3 صقور بمبلغ 287 ألف ريال.وجاءت المنافسة على البطاقة الأولى "شاهين فرخ" طرح المنطقة الشرقية للطاروحين بدر بن فياض الرويس ومعاذ بن فارس الرويس، عرضه 15 إنشا، وطوله 15 إنشا، ووزنه 850 جراماً، وكان من نصيب سالم بن جابر المري الذي دفع فيه 70 ألف ريال.بعدها بدأت المنافسة على "شاهين فرخ" طرح الشعلان "أملج" للطاروحين عبدالرحمن بن حامد الجهني وعبدالإله بن محمد الجهني، عرضه 15 إنشا ونصف الإنش راهي، وطوله 16 إنشا إلا ربعا، ووزنه 1050 جراماً، واشتراه بندر العنزي بمبلغ 126 ألف ريال.وكانت بطاقة المزاد الثالث على "شاهين فرخ" طرح الشعلان "أملج" للطاروحين عبدالإله بن محمد الجهني وناجح بن أحمد الجهني، عرضه 15 إنشا وربع الإنش راهي، وطوله 15 إنشا، ووزنه 980 جراماً وحصل عليه سعد بن ملوح العنزي بعد أن دفع 91 ألف ريال.// انتهى //23:38ت م0248