القاهرة 5 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واستأهل فريق الاتحاد السكندري إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لكرة القدم، بعد فوزه على فريق المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب إستاد السويس الجديد ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة.ومن المنتظر أن يواجه فريق الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي لكأس مصر، الفائز من مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة.// انتهى //23:42ت م0250