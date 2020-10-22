رياضي / الاتحاد السكندري يتأهل لنصف نهائي كأس مصر لكرة القدم
الخميس 1442/3/5 هـ الموافق 2020/10/22 م واس
القاهرة 5 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واس
تأهل فريق الاتحاد السكندري إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لكرة القدم، بعد فوزه على فريق المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب إستاد السويس الجديد ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة.
ومن المنتظر أن يواجه فريق الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي لكأس مصر، الفائز من مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة.
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23:42ت م
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