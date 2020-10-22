نواكشوط 5 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسالتقى وزير التنمية الريفية الموريتاني الدي ولد الزين اليوم، بالمفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال سميغا حمت غاني الذي يزور نواكشوط حالياً.وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات الشراكة القائمة بين المنظمة وموريتانيا خاصة ما يتعلق بوضع برنامج التسيير المندمج للمصادر المائية الممول من قبل البنك الدولي عن طريق المنظمة.وأكد المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال في تصريح، أنّ برنامج التسيير المندمج للمصادر المائية الذي مُدِّد من قبل البنك الدولي سيركز جهوده على تحقيق الأهداف المرسومة عبر استثمار الأراضي الزراعية واستغلالها.ودعا شعوب المنظمة إلى استغلال محكم للمقدرات الزراعية ومنح أولوية لتحقيق الأمن الغذائي الذي أصبح في المتناول بعد أن كان حلماً من خلال دعم جهود المنظمة ومشاريع الدول الأعضاء في هذا المجال، مشيراً إلى أنّ التأثيرات السلبية لظاهرة التغيرات المناخية تفرض على سكان دول المنظمة التحلي بالمسؤولية في التعاطي مع الثروات الطبيعية، والابتعاد عن التصرفات التي تؤثر عليها.// انتهى //23:44ت م0252