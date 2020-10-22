الرياض 5 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: إنّ التحركات الإيرانية الأخيرة كشفت بوضوح حقيقة المعركة التي تدور في اليمن منذ خمسة أعوام.وأوضح الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ ) اليوم أنّ الأحداث أكدت أنّ الحكومة والجيش والشعب اليمني بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن يخوضون معركة تاريخية فاصلة في الدفاع عن الأرض والهوية، والتصدي للمخطط التوسعي الإيراني بخلفياته التاريخية والعنصرية، وسياسات نشر الفوضى والإرهاب بالمنطقة‏.ودعا الإرياني بقية دول وشعوب المنطقة العربية إلى عدم الاكتفاء بموقف المتفرج, مما يحدث في اليمن من عدوان إيراني واضح وصريح، وإدراك طبيعة التحديات وحجم المخاطر المحدقة بأمتنا وحضارتنا وتاريخنا، والوقوف في وجه الخطر الذي يتهددنا جميعاً، ويهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.// انتهى //23:55ت م0253