ينبع 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واستفقد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي اليوم، عدداً من المشاريع التأهيلية التي ينفذها قطاع التشغيل والصيانة بمدينة ينبع الصناعية، يرافقه مدير عام التشغيل والصيانة المهندس هاني بن عبدالرحمن عويضة.واطلّع القرشي خلال تفقده على سير عمل مشروع إعادة تأهيل مركز الاتصال الموحد، ومشروع تأهيل نموذج من العمائر السكنية المخصصة للعزاب بينبع الصناعية, وإعادة تأهيل محطة الجهد المتوسط بالمركز الطبي, وحديقة المنتزه, وطرق وأرصفة الأحياء السكنية بمدينة ينبع الصناعية, وتأهيل مباني كلية ينبع الصناعية.وحث الدكتور القرشي العاملين في المشاريع التأهيلية على إنجازها على الوجه المطلوب وبذل قصارى الجهد، للانتهاء من تنفيذها في الوقت المحدد وبالجودة العالية.// انتهى //00:23ت م0257