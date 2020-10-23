باريس 5 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسأعلنت سلطات الصحة الفرنسية اليوم تسجيل 41622 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي أعلى زيادة يومية على الإطلاق.ويأتي هذا بعد وقت قصير من إعلان الحكومة الفرنسية عن توسيع كبير لنطاق حظر التجول الذي فُرض قبل نحو أسبوع في باريس ومدن أخرى كبرى.وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في فرنسا 162 ليصل العدد الإجمالي إلى 34210 حالات، في حين بلغ العدد الكلي للإصابات 999043 إصابة.// انتهى //00:51ت م0258