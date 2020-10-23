طرابلس 5 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسالتقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج في روما اليوم برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي للتباحث حول آخر المستجدات في الملف الليبي.وقال المجلس الرئاسي: إنّ السراج وكونتي أكدا خلال اللقاء على الحل السياسي للأزمة الليبية وفقاً لمخرجات مؤتمر برلين التي تبناها مجلس الأمن عبر قراره 2510، ومن خلال مسارات ثلاثة " أمني واقتصادي وسياسي".وأضاف البيان أنه جرى أيضاً بحث عدد من ملفات التعاون المشترك التي تشمل مجالَي الأمن والدفاع من خلال برامج الدراسة والتدريب في الكليات والأكاديميات العسكرية الإيطالية، ومجال الاقتصاد ومتابعة ما اُتخِذَ من إجراءات لعودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا، إضافة إلى برامج تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة المتفق عليها وتتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وعمليات الإنقاذ، وإسهام إيطاليا في التنمية المكانية.// انتهى //00:52ت م0259