الرباط 5 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واستباحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم هاتفياً مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية المالطي ايفاريست بارتولو.ورحّب الجانبان خلال المباحثات بانعقاد اجتماع وزراء خارجية الحوار في غرب البحر الأبيض المتوسط ( 5 + 5)، اليوم، مؤكدين تطابق مواقفهما بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وبالمناسبة حرص الوزير المالطي على الإشادة بالدور البناء والجهود التي تبذلها المغرب لتسوية الأزمة الليبية على ضوء النتائج المشجعة التي جرى التوصل إليها عقب جلسات الحوار الليبي التي انعقدت في بوزنيقة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020م.كما أشاد الجانبان بالعلاقات القائمة بين البلدين، معبرين عن رغبتهما في الحفاظ على دينامية تعزيزها ضمن الإطار الأورو-متوسطي، من أجل مواجهة تداعيات جائحة كورونا بشكل مشترك.// انتهى //00:52ت م0260