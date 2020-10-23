الخرطوم 5 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسنظَّم الاتحاد العربي للتطوع بالتعاون مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي اليوم، عبر تقنية الفيديو الندوة العربية حول واقع الأمن الغذائي في الوطن العربي.وقدم رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي محمد بن عبيد المزروعي ورقة عمل بعنوان "جهود الهيئة في تنمية وتطوير صغار المزارعين والنساء المزارعات في الدول العربية" أكد فيها أنّ النتائج التى تحققت من تنفيذ البرنامج المتكامل لصغار المزارعين حتى ديسمبر 2019م بلغ عدد المستفيدين منه نحو 151 ألفا بالدول العربية وقد زيدت زيادة المساحات المزروعة إلى 51 ألف فدان، مشيراً إلى أنّ إنتاجية المحاصيل فاقت 150 في المئة.وأوصى فى ختام الورقة بضرورة الاهتمام بتنمية وتطوير قطاع صغار المزارعين والمنتجين بتقديم واستدامة الدعم لهذا القطاع.// انتهى //00:52ت م0261