المنامة 5 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين أنّ الأمم المتحدة تسهم في تعزيز جهود التنمية وتقديم العون في مواجهة الأزمات والكوارث ومختلف التحديات التي تهدّد العالم.ودعا سموه بمناسبة مرور 75 عاماً على إنشاء الأمم المتحدة، إلى تعزيز التعاون الدولي المشترك من أجل مواجهة التحدي الراهن الذي تمثله جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أنّ هذه الجائحة وضعت العالم أجمع أمام تحدٍ مصيري لا يمكن مواجهته بشكل منفرد.وأشار إلى أن بلاده عملت على توفير الرعاية والعناية والعلاج لجميع المواطنين والمقيمين بلا استثناء أو تفرقة، داعياً إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي في المجالات التي تخدم تقدم البشرية وتعافيها من الأزمة الراهنة، وفي مقدمتها تحقيق الأمن الصحي.// انتهى //01:00ت م0263