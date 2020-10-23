المذنب 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسفعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة المذنب بمنطقة القصيم, أنشطتها التوعوية ضمن حملة "الصلاة نور".وتهدف الحملة إلى التوعية بمكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم، مستخدمة في ذلك التقنيات الحديثة في العرض عبر لوحات الطرق والمجمعات التجارية والجهات الحكومية ومواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز مكانة الصلاة بين مختلف شرائح المجتمع.// انتهى //01:02ت م0264