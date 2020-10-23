الرياض 05 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 22 أكتوبر 2020 م واسصدر عن معهد الإدارة العامة كتابًا حديثًا باللغة العربية بعنوان "بحوث دراسة الحالة .. التصميم والأساليب" أحد مؤلفات الدكتور روبورت ك. ين، وقام بترجمته الدكتور بركات بن مازن العتيبي وراجعه علميًا البروفيسور عبيد بن عبدالله العمري.ويستعرض الكتاب بحوث دراسة الحالة كأحد أساليب البحث العلمي المستخدمة على نطاق واسع في العلوم الإنسانية, حيث تعمل دراسة الحالة على وصف وتحليل قضايا معينة يعيشها الأفراد والمنظمات ويركز في رسالته على توضيح الاهتمام المتزايد بأهمية بحوث دراسة الحالة، والعمل على تحفيز الباحثين لتوظيف دراسة الحالة في بحوث العلوم الإنسانية والتطبيقية.ويقدم الكتاب تفاصيلاً دقيقة لفهم مصطلحات بحوث دراسة الحالة وتطبيقها كطريقة بحثية ذات مزايا متعددة في العلوم الاجتماعية من خلال التركيز على تصاميم وبروتوكول دراسة الحالة، وتقنيات وأدوات جمع البيانات وتحليلها وصولاً إلى تفسير النتائج وتعميمها، إضافة إلى تقديم مناقشة مستفيضة حول إعداد تقارير دراسات الحالة، والجوانب والاعتبارات الأخلاقية في بحوث دراسة الحالة بشكل عام.ويتميز محتوى الكتاب بمجموعة من التحسينات العلمية الناتجة من الطبعات السابقة التي أسهمت في تقديم المحتوى العلمي وترتيب أفكار الكتاب بشكل مختلف ومنظم.ويُعد الكتاب دليلًا عمليًا للباحثين وطلاب الدراسات العليا للقيام ببحوث دراسة الحالة بدقة بما يدعم أبحاثهم العلمية بشكل يضمن تقديم مساهمات بحثية ناجحة.// انتهى //01:28ت م0265